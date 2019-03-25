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İstanbul'da spor salonunda yangın paniği

25.03.2019 18:15

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir spor salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


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