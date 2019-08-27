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İstanbul'da son dakika... Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

27.08.2019 22:31

Zeytinburnu’nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.


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