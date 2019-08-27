İstanbul'da son dakika... Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

Zeytinburnu’nda boş arazideki ağaçlık alandan gelen kötü kokular bir gence ait cesedi ortaya çıkardı. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polislerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
İstanbul'da son dakika... Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı27.08.2019 22:31
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