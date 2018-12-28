AK Parti'de gözler yarına çevrilmiş durumda. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı açıklanacak hem de ilçe adayları... Halen aday konusunda karar verilemeyen birkaç ilçede ise yapılacak son dakika anketleri ile isimler netleştirilmeye çalışılıyor. Öte yandan İstanbul'da birkaç ilçenin MHP'ye bırakılacağı iddia edildi. İşte 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde AK Parti ve MHP'de son gelişmeler...
İstanbul'da son dakika anket sürprizi! AK Parti'nin il ve ilçe adayları kim olacak?28 Aralık 2018, Cuma
- İstanbul'da son dakika anket sürprizi! AK Parti'nin il ve ilçe adayları kim olacak?
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