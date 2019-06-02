İstanbul'da sokak ortasında şok görüntü 02.06.2019 14:53

İstanbul'da bulunan bir pastanede kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası iki kişi ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.