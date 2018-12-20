İstanbul Sultangazi'de 25 yaşındaki Fatih Eker, sokak ortasında tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu. Uğur Mumcu Mahallesi'nde yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kişinin başından vurulmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
İstanbul'da sokak ortasında korkunç infaz!20 Aralık 2018, Perşembe
- Müge Anlı canlı yayınında Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ustura Kemalin kararı herkesi şok etti! 20 Aralık
- BBC'den skandal sansür!
- İşte Profesör Gülnur Aybet'in BBC'de sansürlenen sözleri!
- 'Türkiye ile birlikte olduğumuzda yenilmez gücüz!'
- ABD TIR'ları Suriye'den çıkmaya başladı
- İstanbul'da sokak ortasında korkunç infaz!
- Malatya'da akılalmaz dolandırıcılık! 2 düğün 1 gelin!
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'da
- Yalova'da korkutan deprem!
- Yalova'da korkutan deprem... 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi
- Eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti
- Kokoreç almak için durdu canından oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.