İstanbul'da sokak ortasında korkunç infaz! 20 Aralık 2018, Perşembe

İstanbul Sultangazi'de 25 yaşındaki Fatih Eker, sokak ortasında tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu. Uğur Mumcu Mahallesi'nde yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kişinin başından vurulmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.