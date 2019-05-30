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İstanbul'da sokak ortasında dehşet! İşte son anları

30.05.2019 00:25

Çekmeköy’de yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ölen gencin elinde mobilya malzemeleriyle cadde üzerinde yürüdüğü görülüyor.


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