İstanbul'da sokak ortasında dehşet! İşte son anları

Çekmeköy’de yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ölen gencin elinde mobilya malzemeleriyle cadde üzerinde yürüdüğü görülüyor.
İstanbul'da sokak ortasında dehşet! İşte son anları30.05.2019 00:25
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