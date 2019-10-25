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İstanbul'da sokak ortasında dehşet!

25.10.2019 14:27

İstanbul Esenyurt’ta 2 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bacağından vurularak yere yığılan adamı vuran şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı şahısları yakalama çalışması başlattı.


Olay, İstanbul Esenyurt'un Pınar Mahallesi 1280'inci sokağında meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi arasında çıkan tartışma sonrasında bir adam bacağından silahla vurularak yaralandı.

Kısa süre sonra gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise olayın yaşandığı alana şerit çekerek incelemelerine başladı. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri olayın gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalama çalışması başlattı.

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