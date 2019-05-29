Çekmeköy’de yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.
İstanbul'da sokak ortasında dehşet!29.05.2019 21:37
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