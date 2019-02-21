İstanbul’da sis etkili olmaya devam ediyor 21.02.2019 09:30

Kentte iki gündür etkili olan yoğun sis, deniz ve kara ulaşımını da etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca Şehir Hatları da sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.