Haberler Web TV İstanbul’da sis etkili olmaya devam ediyor

İstanbul’da sis etkili olmaya devam ediyor

21.02.2019 09:30

Kentte iki gündür etkili olan yoğun sis, deniz ve kara ulaşımını da etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca Şehir Hatları da sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.


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