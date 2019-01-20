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İstanbul'da sis etkili oldu! Sürücüler zor anlar yaşadı

20 Ocak 2019, Pazar

İstanbul genelinde sis etkisini gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kayboldu.


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