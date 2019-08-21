İstanbul'da sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü

TEM otoyolunda ilerleyen araç sürücüsü silecekleri bozulunca sorunu ilginç bir şekilde çözdü. Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladıkları kumaş parçasıyla sileceği kendisi hareket ettirdi.
İstanbul'daki TEM otoyolunda yağmurlu havada ilerleyen bir otomobilin silecekleri arıza yaptı. Araç sürücüsü bozulan silecekleri çalıştırmak için ilginç bir yöntem geliştirdi.
Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladığı kumaş parçasıyla sileceği kendisi hareket ettirdi.
Sileceği bozulan sürücünün bu ilginç çözümü yolda seyreden diğer sürücüleri şaşkınlığa düşürdü.
Görüntüler yol üzerinde seyreden diğer araç sürücüleri tarafından kaydedildi.
kalan karakter 1000
akilli adamlari severim sonuc da bozulmus adam oturup aglayacak degil de bence super olmus en azindan yoluna devam ediyor
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.