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İstanbul'da sileceği bozulan vatandaşın ilginç çözümü

21.08.2019 16:59

TEM otoyolunda ilerleyen araç sürücüsü silecekleri bozulunca sorunu ilginç bir şekilde çözdü. Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladıkları kumaş parçasıyla sileceği kendisi hareket ettirdi.


İstanbul'daki TEM otoyolunda yağmurlu havada ilerleyen bir otomobilin silecekleri arıza yaptı. Araç sürücüsü bozulan silecekleri çalıştırmak için ilginç bir yöntem geliştirdi.

Aracın arka koltuğunda oturan kadın, sileceklere bağladığı kumaş parçasıyla sileceği kendisi hareket ettirdi.

Sileceği bozulan sürücünün bu ilginç çözümü yolda seyreden diğer sürücüleri şaşkınlığa düşürdü.

Görüntüler yol üzerinde seyreden diğer araç sürücüleri tarafından kaydedildi.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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dr dr

akilli adamlari severim sonuc da bozulmus adam oturup aglayacak degil de bence super olmus en azindan yoluna devam ediyor

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cevapla 21.08.2019 17:21
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