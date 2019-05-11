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İstanbul'da şiddetli yağmur hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı

11.05.2019 16:12

İstanbul'da öğle saatlerinde şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Kent merkezinde yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde dolu etkili oldu. Trafikte aksamalar yaşandı.


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