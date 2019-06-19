İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olana sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde evden çıkanlar yağmura hazırlıksız yakalandı.
İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oldu (Video)19.06.2019 09:42
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