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  • İstanbul’da servis minibüsünün karıştığı feci kaza kamerada

İstanbul’da servis minibüsünün karıştığı feci kaza kamerada

31 Ağustos 2018, Cuma

Maslak’ta içerisinde 8 kişinin bulunduğu servis minibüsü, sürücünün uyuyakalması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aştıktan sonra 50 metre giderek içerisi tüp dolu bir iş yerine girdi. Minibüsün ortalığı savaş alanına çevirdiği olayda 4 kişi yaralandı.

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