Maslak’ta içerisinde 8 kişinin bulunduğu servis minibüsü, sürücünün uyuyakalması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aştıktan sonra 50 metre giderek içerisi tüp dolu bir iş yerine girdi. Minibüsün ortalığı savaş alanına çevirdiği olayda 4 kişi yaralandı.
İstanbul’da servis minibüsünün karıştığı feci kaza kamerada31 Ağustos 2018, Cuma
- Başkan Erdoğan: "Buradan alnının akıyla çıkacak tek ülke Türkiye"
- Başkan Erdoğan'dan S-400 ve F-35 mesajı
- İŞKUR 77 bin 221 acil eleman aranıyor
- İstanbul’da servis minibüsünün karıştığı feci kaza kamerada
- İstanbul'da fabrika yangını
- Başkan Erdoğan Kanuni Sultan Süleyman'ın askerlerine okuduğu dua ile mesaj verdi
- Hastalığının ardından Cüneyt Arkın’dan ilk görüntü... Arkın 30 Ağustos mesajı verdi
- "Biz bin kere ayağa kalkmaya devam edeceğiz"
- "Bizim her insanımız gibi, her askerimizin de mayasında işte bu anlayış var"
- "Milli Savunma Üniversitesiyle kurduğumuz yeni sistemle geriye dönüş kesinlikle mümkün değildir."
- "İçerik konusunda henüz arzu ettiğimiz seviyeye gelemediğimizi düşünüyorum"
- TSK’dan 'Büyük Zafer' klibi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.