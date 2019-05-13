İstanbul Florya'da D-100 Karayolunda seyir halinde ilerleyen servis aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İstanbul'da servis aracı ağaca çarptı13.05.2019 09:44
- İstanbul'da servis aracı ağaca çarptı
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