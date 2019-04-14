AK Parti İstanbul için olağanüstü itiraz etmeye hazırlanıyor. Olağanüstü itiraz sürecinin başlayabilmesi için öncelikle Maltepe'deki sayımın tamamlanması gerekiyor. Maltepe'de sayım bittikten sonra il birleştirme tutanakları tanzim edilerek Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine girilecek. Bu işlemlerin ardından AK Parti İstanbul için seçimlerin iptali başvurusunda bulunacak. Kurul itirazı alır almaz değerlendirmeye başlayacak. Kurul itirazı kabul ederse İstanbul'daki seçmenler 2 Haziran'da tekrar sandık başına gidecek.
İstanbul'da seçim yenilenecek mi? Bugünden itibaren süreç nasıl işleyecek?14.04.2019 17:28
- İstanbul'da seçim yenilenecek mi? Bugünden itibaren süreç nasıl işleyecek?
- Kim Milyoner Olmak İster 817. son bölümde herkesi şaşkına döndüren kurbağa prens sorusu!
- Fenerbahçe - Galatasaray U21 maçında yumruklar konuştu
- Galatasaray taraftarı Kadıköy'e böyle gitti
- PKK'dan Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu için alçak plan
- Galatasaray taraftarı Kadıköy'e böyle gitti
- Rusya'dan açıklama: Erdoğan'ın ABD'nin baskısı karşısındaki sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladık
- Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü, apartman mühürlendi
- Terör örgütü için Konya Büyükşehir Stadyumu'nda keşif yapmışlar
- Bakanlık duyurdu! Terör hedefleri yerle bir edildi
- Devlet Bahçeli: Onların söylediği rakamlar yanlıştır, bizim değerlendirmelerimiz doğrudur
- Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı öncesi Melo paylaşımı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.