İstanbul'da seçim yenilenecek mi? Bugünden itibaren süreç nasıl işleyecek? 14.04.2019 17:28

AK Parti İstanbul için olağanüstü itiraz etmeye hazırlanıyor. Olağanüstü itiraz sürecinin başlayabilmesi için öncelikle Maltepe'deki sayımın tamamlanması gerekiyor. Maltepe'de sayım bittikten sonra il birleştirme tutanakları tanzim edilerek Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine girilecek. Bu işlemlerin ardından AK Parti İstanbul için seçimlerin iptali başvurusunda bulunacak. Kurul itirazı alır almaz değerlendirmeye başlayacak. Kurul itirazı kabul ederse İstanbul'daki seçmenler 2 Haziran'da tekrar sandık başına gidecek.