İstanbul'da şaşırtan görüntü! Dakikalarca ATM'yi dövdü 23.05.2019 10:47

İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı'nda kameralara ilginç bir görüntü takıldı. Henüz bilinmeyen nedenle bir şahıs meydanda bulunan ATM makinesini yumrukladı. Onlarca insanın arasında makineye zarar veren adam daha sonra olay yerinden uzaklaştı.