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İstanbul'da şaşırtan görüntü! Dakikalarca ATM'yi dövdü

23.05.2019 10:47

İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı'nda kameralara ilginç bir görüntü takıldı. Henüz bilinmeyen nedenle bir şahıs meydanda bulunan ATM makinesini yumrukladı. Onlarca insanın arasında makineye zarar veren adam daha sonra olay yerinden uzaklaştı.


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