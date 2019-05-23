İstanbul'da şaşırtan görüntü! Dakikalarca ATM'yi dövdü

İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı'nda kameralara ilginç bir görüntü takıldı. Henüz bilinmeyen nedenle bir şahıs meydanda bulunan ATM makinesini yumrukladı. Onlarca insanın arasında makineye zarar veren adam daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Dakikalarca ATM'yi dövdü23.05.2019 10:47
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