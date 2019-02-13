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İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

13.02.2019 09:29

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, daha önceden belirledikleri adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.


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