İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi. Polis AVM'ye giriş çıkışları kapattı.
İstanbul'da rehine krizi! AVM'ye giriş-çıkışlar kapatıldı01.07.2019 12:47
- İstanbul'da rehine krizi! AVM'ye giriş-çıkışlar kapatıldı
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