Haberler Web TV İstanbul'da rehine krizi! AVM'ye giriş-çıkışlar kapatıldı

İstanbul'da rehine krizi! AVM'ye giriş-çıkışlar kapatıldı

01.07.2019 12:47

İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi. Polis AVM'ye giriş çıkışları kapattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları