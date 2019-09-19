İstanbul'da polisi alarma geçiren olay! Bir kişi 8 kişilik kefen hazırladı

Fatih Tarihi Kapalıçarşı’da 155’i arayarak bomba olduğunu söyleyen bir kişi, polisi alarma geçirdi. İhbarı veren şahsı, kurusıkı tabanca, bir kılıç ve husumetli olduğu kişilerin isimleri yazılı 8 tane kefenle yakalayan ekipler, şahsın kısa sürede 155’i arayarak 2 bin çağrıda bulunduğunu tespit etti.
İstanbul'da polisi alarma geçiren olay! Bir kişi 8 kişilik kefen hazırladı19.09.2019 22:25
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