İstanbul'da polisi alarma geçiren olay! Bir kişi 8 kişilik kefen hazırladı 19.09.2019 22:25

Fatih Tarihi Kapalıçarşı’da 155’i arayarak bomba olduğunu söyleyen bir kişi, polisi alarma geçirdi. İhbarı veren şahsı, kurusıkı tabanca, bir kılıç ve husumetli olduğu kişilerin isimleri yazılı 8 tane kefenle yakalayan ekipler, şahsın kısa sürede 155’i arayarak 2 bin çağrıda bulunduğunu tespit etti.