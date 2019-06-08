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İstanbul'da ortalık karıştı! İki grup birbirine girdi

08.06.2019 22:35

Arnavutköy İstanbul Yeni Havalimanı yolunda trafikte tartışan iki grup tekme, yumruk ve sopalarla birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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