Arnavutköy İstanbul Yeni Havalimanı yolunda trafikte tartışan iki grup tekme, yumruk ve sopalarla birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da ortalık karıştı! İki grup birbirine girdi08.06.2019 22:35
- İstanbul'da ortalık karıştı! İki grup birbirine girdi
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