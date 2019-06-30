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İstanbul'da ormanlık alanda yangın

30.06.2019 14:58

İstanbul Sarıyer'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Hasdal Kışlası yakınında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, yangına karadan ve havadan müdahale çalışması başlatıldı.


Sarıyer Ayazağa'da ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayılan yangına havadan da yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Sarıyer Ayazağa'da Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Seyrantepe, Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.

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