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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

02.07.2019 10:30

İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı bir binaya baskın gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde arama gerçekleştirildi. Çevik Kuvvet ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda suç örgütü üyesinin gözaltına alındığı, bazı adreslerde silah ve mermi ele geçirildiği bildirildi.

Örgüt üyelerinin kullandığı belirlenen bazı araçlara da el konuldu.

Devam eden operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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