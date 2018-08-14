İstanbul’da organize hırsızlık çetesi çorap fabrikasını böyle soydu 14 Ağustos 2018, Salı

Sultangazi’de maskeli ve şapkalı organize hırsızlık çetesi, levyeyle kapısını açarak 3 gün boyunca keşif yaptıkları çorap fabrikasındaki malzemeleri yaklaşık 3 dakikada soydu. Hırsızlık anları kameralara yansırken, 15 bin lira değerindeki çorapları çalan çete kayıplara karıştı.