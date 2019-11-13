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İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

13.11.2019 15:12

İstanbul Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alındı. Cenazesi THY'nin uçağıyla saat 21.00'de Londra'ya gönderilecek.


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