İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İstanbul Beyoğlu'nda sokakta cesedi bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alındı. Cenazesi THY'nin uçağıyla saat 21.00'de Londra'ya gönderilecek.
İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı13.11.2019 15:12
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