İstanbul'da off road aracı kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var...

Eyüpsultan Kemerburgaz’da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Son dakika haberi... Eyüpsultan Kemerburgaz'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
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