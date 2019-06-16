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İstanbul'da off road aracı kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var...

16.06.2019 15:41

Eyüpsultan Kemerburgaz’da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.


Son dakika haberi... Eyüpsultan Kemerburgaz'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
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