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İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyon

27 Ocak 2019, Pazar

Fatih’te narkotimler, uyuşturucu madde ticareti suçundan bir süre önce cezaevinden çıkan torbacının evine nefes kesen bir operasyon düzenledi. Koçbaşıyla kapısını kırdıkları eve giren polis, şahsı ve sevgilisini etkisiz hale getirdikten sonra yaptığı aramalarda kanepenin özel bölmesinde satışa hazır yaklaşık 3 kilogram kokain maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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