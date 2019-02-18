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İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Polisten kaçan lüks cip ortalığı karıştırdı

18.02.2019 14:57

İstanbul'da 1-12 Şubat tarihleri arasında yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde 476 kilo uyuşturucu madde 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. 5 Şubat'taki Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonda lüks ciple polis arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı. Yakalanan cipte yapılan aramalarda 34 kilogram kokain, 51 kilo ağırlığındaki 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.


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