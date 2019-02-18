İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Polisten kaçan lüks cip ortalığı karıştırdı

İstanbul'da 1-12 Şubat tarihleri arasında yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde 476 kilo uyuşturucu madde 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. 5 Şubat'taki Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonda lüks ciple polis arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı. Yakalanan cipte yapılan aramalarda 34 kilogram kokain, 51 kilo ağırlığındaki 315 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Polisten kaçan lüks cip ortalığı karıştırdı18.02.2019 14:57
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