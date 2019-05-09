Haberler Web TV İstanbul'da muştalı sürücü dehşeti! Dakikalarca yumrukladı

İstanbul'da muştalı sürücü dehşeti! Dakikalarca yumrukladı

09.05.2019 11:19

İstanbul Esenyurt'ta muştalı bir sürücü dehşet saçtı. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi ile tartışan muştalı sürücü, aracından inerek şahsa saldırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları