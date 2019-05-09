İstanbul'da muştalı sürücü dehşeti! Dakikalarca yumrukladı 09.05.2019 11:19

İstanbul Esenyurt'ta muştalı bir sürücü dehşet saçtı. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi ile tartışan muştalı sürücü, aracından inerek şahsa saldırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.