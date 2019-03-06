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İstanbul'da motosikletli maganda şok etti! O anlar kamerada

06.03.2019 10:33

İstanbul Maltepe sahil yolunda bir motosikletli maganda, trafikte seyir halindeyken yanına gelen motosikletli arkadaşının çantasından aldığı bidondaki benzini hortumla deposuna doldurdu. Magandalıkta adeta çığır açan motosikletli, hem kendi hem sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Ellerini de çok kez gidondan çekerek motosiklet süren maganda, o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.


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