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İstanbul'da motosikletli genç kızın ayakta tehlikeli yolculuğu kamerada

20.05.2019 10:55

İstanbul Maltepe sahil yolunda seyir halindeki motosiklette bulunan genç kız ayağa kalkarak uzun süre bu şekilde yolculuk etti. Motosikletli gencin ayakta yolculuğu görenlerin yüreğini ağza getirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Maltepe sahil yolunda ilerleyen bir motosiklette arkada oturan genç kız, seyir halindeyken ayağa kalktı. Ayağa kalkıp kollarını açan genç kız uzun süre o şekilde yolculuk etti. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan şahıs, olası bir faciaya davetiye çıkardı.

Motosiklette ayağa kalkan genç kız görenlerin yüreğini ağza getirirken, o anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki motosiklette bulunan genç kız ayakta kollarını açarak yolculuk ediyor.

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