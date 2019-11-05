İstanbul'da Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtarma operasyonu kamerada 05.11.2019 09:58

İstanbul Sancaktepe’de genç kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasıyla özel halk otobüsüne atlayan kızın yakını, şoföre minibüsü takip etmesini söyledi. Şoför de minibüsü takip etti ve önünü kesti. Araçtan inen vatandaşlar minibüsü yumruklayarak durdurmaya çalışırken şahıs kaçtı. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek minibüsü durdurup şahsı gözaltına aldı. O sıcak anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Recep Ç. isimli şahıs, genç bir kızı zorla minibüse bindirerek kaçırdı. Kızın yakını da özel halk otobüsüne binerek şoföre minibüsü takip etmesini söyledi. Kızın kaçırıldığı minibüs, özel halk otobüsü ile Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'ne kadar takip edildi. Bu sırada otobüsteki bazı yolcuların, kaçırılan kızı kurtarmaya çalışan otobüs şoförüne 'evimize gideceğiz' diyerek tepki gösterdiği görüldü. Otobüs sürücüsü, amansız takip sonucunda minibüsün önünü kesti. Kızın yakını ile otobüsteki vatandaşlar, durdurulan minibüse hamle yaptılar. Şahıs, minibüsle tekrar kaçmaya başlarken, vatandaşlar minibüsün camını yumruklayarak durdurmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, kaçırılan kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Daha sonra yakalanan şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Minibüs ile kaçırılan kızı özel halk otobüsü ile kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde özel halk otobüsü şoförü, sürücüsünün kız kaçırdığı minibüsü takip ediyor. Minibüsün önünü keserek kızı kurtarmaya çalışıyor.