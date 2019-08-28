İstanbul'da minibüs, dolmuş, taksi ve okul servis ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni fiyat tarifeleri 28.08.2019 09:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan toplantıda; minibüs, dolmuş, taksi ve okul servisi ücretlerinin yeni fiyat tarifesi belirlendi. İstanbul'da minibüslere yüzde 20, taksi dolmuşlara yüzde 24, servis ücretlerine yüzde 13, taksilere ise 25 zam geldi.

Zamla birlikte minibüslerde indi bindi 2 TL'den 2 buçuk TL'ye, mesafelere göre 2 buçuk TL'lik yerler ise 3 TL'ye çıkarıldı. Taksimetre açılış ücreti ise 4 TL'den 5 TL'ye yükseldi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Ulaşım camiasında en son iyileştirme 07.09.2017 tarihinde gerçekleşmişti. Ulaşım camiası olarak yaklaşık 24 aydır zam beklentimiz var, tarife iyileştirme beklentimiz var. Maalesef biz istediğimiz zammı alamadık. O kadar sevinçli değiliz. Ama bir iyileştirme oldu" diye konuştu.

Zamla birlikte taksilerde indi bindi ücreti de 13 TL'ye çıktı. Kilometre mesafe ücreti 1 kilometrede 2 lira 50 kuruştan, kilometre başına 3 lira 10 kuruşa çıkmış oldu.

Toplantının ardından konuşan İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk de "İstanbul'da okul servis ücretlerine ortalama yüzde 13 oranında zam yapıldı. 0-1 kilometre arası 215 TL'den 243 TL'ye yükseltildi. En uzak mesafemiz de 25 kilometreye kadar olan kısım da 525 TL'den 580 TL'ye yükseltildi. Bu servis ücretlerine ilave olarak da okul öncesi, ilkokul ve ortaokullardaki rehber personelimiz için de her öğrenci için üçte bir oranda hostes parası talep edilecek" dedi.