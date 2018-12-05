İstanbul'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Esenyurt'ta servis minibüsü kaza yaptı. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var05 Aralık 2018, Çarşamba
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