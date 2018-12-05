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İstanbul'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

05 Aralık 2018, Çarşamba

Esenyurt'ta servis minibüsü kaza yaptı. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


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