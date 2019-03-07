İstanbul'da milyonluk otomobillerle terör estirdiler

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda yolu trafiğe kapatan magandalar dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Trafiği kestikleri yetmiyormuş gibi yaptıklarını profesyonel kameralarla kaydettiren magandalar bir de insansız hava aracı kaldırıp o anları ve oluşan trafiği havadan görüntüledi.
İstanbul'da milyonluk otomobillerle terör estirdiler07.03.2019 10:17
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