İstanbul'da Metrobüs arızalandı! Durakta uzun kuyruklar oluştu

İstanbul Şirinevler'de Zincirlikuyu yönüne hareket eden metrobüs arızalandı. Metrobüs durağında uzun kuyruklar oluşurken, çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüdü.
İstanbul'da Metrobüs arızalandı! Durakta uzun kuyruklar oluştu06 Aralık 2018, Perşembe
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