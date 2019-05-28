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İstanbul'da metro inşaatında yangın | VİDEO

28.05.2019 09:27

Son dakika haberine göre Eyüpsultan'da yapımı devam eden metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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