İstanbul'da markette kâbus dakikaları

İstanbul Maltepe’de el yapımı maske takarak girdiği 3 marketi soyan silahlı gaspçı yaklaşık 6 bin lira çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs suç makinesi çıktı. Soygun anları ise kameralara yansıdı. Olaylar, 14 Ağustos ve 14 Eylül tarihleri arasında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi ve Penguen Sokak’taki marketlerde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre el yapımı maskeyle yüzünü, kapüşon ile başını kapatan silahlı gaspçı, kapanış saatlerinde marketlere girdi. Burada çalışanları silah doğrultarak etkisiz hale getiren gaspçı, kasalardan yaklaşık 6 bin lira alarak kayıplara karıştı. Soygun anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gaspçı el yapımı maskeyle markete giriyor. Çalışanı silah doğrultarak etkisiz hale getiren gaspçı, poşete paraları doldurtuyor. Çalışan ise ellerini havaya kaldırıyor. Panikle kasayı açtığını görülüyor. Şahıs ardından kaçıyor. Başka bir görüntü de ise, gaspçı müşteriler varken içeriye giriyor. Şahsın silah doğrultmasıyla, müşteriler kaçarken çalışan ise ellerini ensesine koyarak eğiliyor. Paraları alan şahıs kaçıyor.Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şahsın eşkalini belirledi. Yüzü ve başı kapalı olmasına rağmen gaspçının kimliğini tespit eden polis, cinsel saldırı suçu dahil 24 adet emniyette kaydı olan Uğur A.(29) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şahıs dün kıskıvrak yakalandı. Şubede işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da markette kâbus dakikaları01 Kasım 2018, Perşembe
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