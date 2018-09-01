İstanbul’da “makas” ve “drift” terörü kamerada 01 Eylül 2018, Cumartesi

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aracıyla akan trafikteki otomobillerin arasında dakikalarca makas atan zanlı kameralara yansıdı. Şehir içinde de “drift” olarak adlandırılan yanlama hareketini yapan maganda, caddelerde adeta terör estirdi. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde bir maganda aracıyla otoyol üzerindeki araçların arasında dakikalarca makas attı. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Haliç Köprüsü’nde de aynı hareketi yapmayı sürdürdü. Trafiği defalarca tehlikeye düşüren magandanın o anları kameraya yansıdı.