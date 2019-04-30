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İstanbul’da magandalar asker uğurlamalarında yol kapatıp trafikte havaya ateş açtı

30.04.2019 11:18

İstanbul’da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için trafiğe çıkan şehir magandaları, megakentin çeşitli ilçelerinde trafikte konvoy yaparak tabancalarla havaya ateş açtı. Şehirde adeta terör estiren magandalar, “drift” diye tabir edilen yanlama hareketinden abartı egzoz, patinaj çekme ve tek tekerlek üzerinde gitmesine kadar yapmadığını bırakmadı. Tabancalı şahıslardan birinin vatandaşa namluyu doğrultması ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.


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