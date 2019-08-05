İstanbul'da kuzen vahşeti! Ormanda bıçaklayıp bıraktılar 05.08.2019 14:24

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde aracını gasp ettikleri Volkan Karakaya isimli kişiyi vahşice öldüren iki kuzen yakalandı. Cinayeti itiraf eden ikili polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da bir kişi, 15 ve 18 yaşındaki iki kuzen tarafından gasp edildikten sonra 10-15 kez bıçaklanarak öldürüldü. Gaspçı kuzenler, çaldıkları araçla kaçarken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gasp edilen kişi ise Bahçeköy'de yol kenarına atılmış halde ölü olarak bulundu.

Olay önceki gün saat 20.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. İddialara göre bir aracın kaçırıldığı ihbarını alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler şüpheli iki kişiyi Hasdal mevkiinde durdurdu. Ancak polisi gören iki şüpheli kaçmaya başladı. Havaya uyarı ateşi açan Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde görevli polisler, yaşanan kovalamacanın ardından Y.A. (15) ve A.A.'yı (18) yakalamayı başardı. İki çocuğun üzerindeki elbise ve ayakkabılarında bulunan kanı fark eden polisler, aracın sahibini görüp görmediklerini sordu.

"10-15 KEZ BIÇAKLADIK"

Y.A., kuzeni A.A. ile birlikte bir kişiyi 10-15 kez bıçakladıklarını ve Bahçeköy'de ormanlık alana attıklarını itiraf etti. Olay yerine giden polis, ormanlık alanda bir ağacın dibinde kanlar içinde yatan kişiyi gördü. Bölgeye çağırılan sağlık ekibi, adının Volkan Karakaya olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi. İki kuzenin cinayet sorgusu sürerken, korsan taksicilik yaptığı ileri sürülen 33 yaşındaki Volkan Karakaya'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.