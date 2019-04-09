İstanbul'da korkutan yangın! Kağıt deposu kül oldu 09.04.2019 10:03

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir kağıt deposunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına aynı anda müdahale etti.