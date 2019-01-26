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İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var

26 Ocak 2019, Cumartesi

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonucu binada bulunanlar vatandaşlardan 3'ü yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.


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