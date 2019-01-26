İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonucu binada bulunanlar vatandaşlardan 3'ü yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var26 Ocak 2019, Cumartesi
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