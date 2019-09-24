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İstanbul'da korkutan deprem

24.09.2019 11:57

Son dakika: Yaşanan son depremlere bir yenisi daha eklendi. Marmara Denizi'nde istanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre deprem 4,7 şiddetinde Silivri açıklarında gerçekleşti.


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