İstanbul'da korkutan deprem

Son dakika: Yaşanan son depremlere bir yenisi daha eklendi. Marmara Denizi'nde istanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre deprem 4,7 şiddetinde Silivri açıklarında gerçekleşti.
İstanbul'da korkutan deprem24.09.2019 11:57
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