İstanbul'da korkunç kaza! Makas terörü can aldı: 4 ölü, 10 yaralı

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, kişi yaralandı. Ölenlerden 3'ünün çocuk, yetişkinin ise ölen çocuklardan ikisinin annesi olduğu öğrenildi. Polis, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul'da korkunç kaza! Makas terörü can aldı: 4 ölü, 10 yaralı08.06.2019 09:01
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