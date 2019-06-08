İstanbul'da korkunç kaza! Makas terörü can aldı: 2 ölü, 5'i çocuk 8 yaralı

TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli geçişinde makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 5'i çocuk 8 kişi de yaralandı. Kazadan geriye ölen ve yaralanan kişilerin yola savrulan eşyaları kaldı.
İstanbul'da korkunç kaza! Makas terörü can aldı: 2 ölü, 5'i çocuk 8 yaralı08.06.2019 09:01
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