İstanbul'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Göktürk mevkiinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır 21 kişi yaralandı. Öte yandan olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, otobüsü inceledikten sonra otobüs olay yerinden vinç yardımı ile kaldırıldı.
İstanbul'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var30 Ocak 2019, Çarşamba
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