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İstanbul'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

30 Ocak 2019, Çarşamba

İstanbul Göktürk mevkiinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır 21 kişi yaralandı. Öte yandan olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, otobüsü inceledikten sonra otobüs olay yerinden vinç yardımı ile kaldırıldı.


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