İstanbul'da korkunç kaza! Kadın yolcu otomobilden fırladı

İstanbul Bakırköy sahil yolunda makas atan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da ticari taksiye çarptı. Kaza sırasında otomobilden fırlayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da korkunç kaza! Kadın yolcu otomobilden fırladı05 Şubat 2019, Salı
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