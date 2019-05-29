Kadıköy’den Eminönü’ye giden yolcu vapuruna binen 64 yaşındaki bir adam, vapur Eminönü açıklarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı.
İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda vapurdan denize atladı29.05.2019 16:59
- İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda vapurdan denize atladı
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