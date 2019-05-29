İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda vapurdan denize atladı 29.05.2019 16:59

Kadıköy’den Eminönü’ye giden yolcu vapuruna binen 64 yaşındaki bir adam, vapur Eminönü açıklarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı.