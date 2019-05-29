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İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda vapurdan denize atladı

29.05.2019 16:59

Kadıköy’den Eminönü’ye giden yolcu vapuruna binen 64 yaşındaki bir adam, vapur Eminönü açıklarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı.


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