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İstanbul'da köpeğe tecavüz eden kişi vatandaşlar tarafından dövüldü

05 Şubat 2019, Salı

Fatih'te köpeğe tecavüz eden bir kağıt toplayıcı, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


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